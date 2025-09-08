PESARO – Cassonetto in fiamme e sterpaglie in fumo. Due inneschi per altri due casi di piccoli incendi appiccati da qualche bullo o balordo. Questa volta è successo a Monteciccardo, nella notte tra sabato e domenica 7 settembre, intorno alle 2.



Sono stati incendiati un cassonetto dietro al municipio e le sterpaglie del parco parrocchiale adiacente alla chiesa di San Sebastiano. Ci sono stati due inneschi distinti, uno oltre la staccionata e uno in una singola pianta.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e spento l’incendio. A dare l’allarme un abitante del posto, richiamato dal forte odore della plastica bruciata, che è sceso ed è andato a vedere cosa stesse succedendo dietro alla chiesa. Anche la Polizia è intervenuta perché si tratta di due roghi piccoli e circoscritti, ma di origine dolosa. Molto probabilmente una bravata.



La notizia nel piccolo borgo si è diffusa a macchia d’olio e il dibattito è subito diventato caldo anche sui social. «Il delinquente, si dice sia scappato a piedi in una direzione ben precisa e non c’erano motorini in movimento nei paraggi». C’è chi invece è convinto che sia qualche ragazzino arrivato da fuori. E ancora: «Forse è la volta buona che vedremo i vigili e questi ragazzini siano puniti».

La sera prima a Pesaro sono stati dati alle fiamme due cassonetti nella zona di via Giolitti in due punti distinti. Ci sarebbe un uomo solitario dietro i roghi. A Ferragosto invece un’auto era stata data alle fiamme al San Decenzio e dieci giorni prima un altro veicoli era stato distrutto dal fuoco.