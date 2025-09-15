Montecalvo, l’auto contro l’albero: paura per papà, mamma e due bimbi

MONTECALVO – Schianto nella notte, intera famiglia in ospedale.

Stavano rientrando a casa quando l’auto ha sbandato ed è finita contro un albero che delimita il ciglio della strada. Sono rimasti feriti il padre e la madre trentenni, insieme ai due figlioletti, di 1 e 3 anni, che viaggiavano a bordo con loro. Per fortuna nessuno dei 4 è in pericolo di vita. L’incidente è successo nella notte a cavallo tra sabato e domenica nel territorio di Montecalvo in Foglia.



La famiglia, di origini senegalesi, risiede a Piandimeleto, dove stava rientrando. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 sulla strada statale 744 Fogliense quando all’improvviso, il conducente, il giovane papà di 33 anni, ha perso il controllo del mezzo: al suo fianco c’era la moglie di 32 anni, mentre i bambini erano sui sedili dietro.

Da chiarire l’esatta dinamica, sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. L’intera famiglia è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto il 118, due squadre dei vigili del fuoco di Urbino per liberare i quattro.

Un lavoro complesso poi il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove sono stati ricoverati.