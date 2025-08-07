Monte Grimano Terme, discarica abusiva: tre fratelli denunciati

PESARO – Rifiuti edili in una discarica abusiva lungo il fiume, tre fratelli denunciati.

Il fatto

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata al rispetto della normativa ambientale e di tutela del demanio idrico, il Nucleo Carabinieri Forestale di Macerata Feltria assieme ai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Pesaro e Urbino, hanno scoperto un’area appartenente al Demanio Idrico invasa da rifiuti di vario genere.

I forestali hanno anche scoperto il trasporto illecito senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. Così è scattato il sequestro dell’area di oltre 2000 mq, dei rifiuti in essa e del mezzo di trasporto.

I responsabili, tre fratelli legali rappresentanti di una ditta operante nel settore edile, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Urbino.

I militari dipendenti dal Gruppo di Pesaro e Urbino hanno rinvenuto, lungo il Torrente Conca in località “Molino della Botta” nel Comune di Monte Grimano Terme, in un’area agricola recintata un congruo numero di rifiuti frammisti a materiali edili, riconducibili all’attività d’impresa operata dagli indagati.

Carabinieri e personale dell’Arpam di Pesaro e Urbino, assieme ai veterinari dell’Ast di Pesaro e Urbino e ai tecnici della Regione Marche, sono entrati nell’area in questione e hanno trovato una considerevole quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. C’erano calcinacci misti da costruzione e demolizione, pezzi di motore di autovetture, numerosi Raee, pneumatici fuori uso, metallo e manufatti in metallo, uno scafo in vetroresina e altri mezzi a motore.

Gli animali

Nell’area, tra i rifiuti anzidetti, erano inoltre presenti 4 cani in condizioni igienico sanitarie pessime, una quarantina di volatili da cortile, e 20 capre in un recinto posticcio nel quale erano presenti numerosi ponteggi in metallo e un trattore in evidente stato di abbandono. Nell’area c’erano diversi manufatti presumibilmente abusivi che saranno oggetto di opportuni accertamenti da parte dell’Ufficio tecnico Comunale.

I militari, durante il controllo, hanno visto un autocarro in transito carico di rifiuti misti da costruzione e demolizione che con ogni probabilità sarebbero stati smaltiti illecitamente nell’area in questione. L’autocarro risultava essere intestato alla ditta edile dei tre fratelli e che né la ditta, né l’autocarro, né tantomeno il conducente risultano iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e pertanto non autorizzati alla gestione di rifiuti.

I tre fratelli, titolari dell’attività edile sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in concorso, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, reato per cui rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, oltre che per il delitto di invasione di terreni, la cui pena prevista è la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il servizio veterinario dell’Ast di Pesaro e Urbino ha provveduto ad impartire apposite prescrizioni in merito alla corretta detenzione dei cani, e provvederà ad elevare sanzioni amministrative in ordine alla mancata identificazione di alcuni capi di specie caprina.