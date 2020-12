Pesaro, mezze dosi di cocaina per i clienti meno ricchi: arrestato

La squadra Mobile ha messo le manette ai polsi a un 50enne già noto per lo spaccio. Divideva le dosi in mezzini per soddisfare ogni richiesta

PESARO – In scooter per consegnare la droga, arrestato un 50enne già noto alle forze dell’ordine.

Continua l’attività della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività info-investigativa condotta dagli investigatori aveva permesso di apprendere, già dalle scorse settimane, della ripresa di una attività di spaccio condotta da una vecchia conoscenza pesarese, di circa 50 anni, già arrestato nel corso degli anni per reati specifici in materia di droga.



La sua esperienza nel campo gli aveva permesso di affinare l’attività. Visto il periodo di emergenza COVID e quindi di limitazione degli spostamenti, e delle conseguenti ristrettezze economiche dei suoi clienti, confezionava le sue dosi anche per soddisfare le richieste di coloro i quali, proprio per tali motivi, non potevano acquistare un cosiddetto “pezzo” intero del costo di circa 100 euro. A tale fine, pertanto, confezionava anche dosi da mezzo grammo, i “Mezzini” che teneva separate dalle altre per non incorrere in facili errori.



Considerando che lo stesso veniva notato spesso nei pressi del Parco Miralfiore, gli agenti, nel pomeriggio di venerdì, visto l’approssimarsi del fine settimana, momento in cui il consumo e di conseguenza lo spaccio raggiunge il suo picco maggiore, si sono appostati in quella zona al fine di

verificare l’arrivo dell’uomo e monitorarne i movimenti.

A metà pomeriggio, così come ipotizzato, il 50enne è stato visto arrivare a bordo del suo scooter e subito sottoposto a controllo. Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso di rinvenire e sequestrare, il tutto contenuto nel suo marsupio, una prima scatoletta contenente 10 dosi di cocaina, i c.d. “Mezzini” del peso complessivo di grammi 6 circa, un secondo involucro contenente altri 10 dosi “intere” del peso di 11 grammi circa, nonché ulteriori due involucri di cocaina, ancora da suddividere e tagliare, quindi con ancora un’alta purezza, del peso di quasi 20 grammi.

È stato anche sequestrato l’indispensabile bilancino e una confezione di mannitolo, già in parte utilizzata, sostanza che viene solitamente utilizzata quale taglio della droga. Visto il quantitativo totale di circa 35 grammi di cocaina, di cui parte già suddivise in dosi pronte per la cessione, considerati i suoi precedenti penali, l’uomo è stato arrestato su disposizione del P.M. di turno, ristretto alla locale casa Circondariale. Nella mattinata di lunedì, il Giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto operato e ha emesso ordinanza con la quale ha confermato la custodia cautelare in carcere.