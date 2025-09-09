Pesaro, topo d’ombrellone inseguito e placcato dopo aver frugato in una borsa

PESARO – Fruga nella borsa di una bagnante, inseguito e placcato tra gli ombrelloni.

Ultimi scampoli d’estate e i bagnanti si godono gli ultimi giorni di mare. Così come ieri, 8 settembre, ha fatto una ragazza di Bagni Wanda, nella zona di Levante. Un ragazzo italiano sui 25 anni si è avvicinato all’ombrellone e con un movimento rapido ha iniziato a frugarle dentro la borsa. Però è stato visto dalla proprietaria che ha iniziato a gridare cercando l’attenzione dei presenti per farlo desistere. Non era chiaro se avesse preso qualcosa perché il giovane aveva un suo zainetto e in quei frangenti era da capire se potesse aver arraffato qualcosa. Per questo lei voleva vedere nel suo zaino. Ma lui è scappato.



In diversi si sono mobilitati e ne è nato un inseguimento tra bagni Wanda e bagni Gabri. La sua fuga rocambolesca tra ombrelloni e arenile si è chiusa quando un ragazzo dello staff di Marevivo 24, un rugbista, lo ha placcato.



Il giovane è stato fermato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pesaro che hanno preso in consegna il ragazzo e lo hanno portato in caserma per gli accertamenti di rito e l’identificazione. E per chiarire se avesse rubato qualcosa. Ma la donna al momento non ha sporto denuncia quindi il giovane potrebbe cavarsela con un nulla di fatto.



Secondo le testimonianze si tratterebbe di un giovane, già notato nei giorni scorsi nella zona di Levante dove sono stati segnalati dei furti sotto l’ombrellone.



