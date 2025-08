Inchiesta Affidi, Arceci interrogato per 7 ore: «Fornito piena collaborazione, verità verrà a galla»

PESARO – Non si è sottratto alle domande. Quasi sette ore di interrogatorio per Franco Arceci, ex capo di Gabinetto del sindaco Matteo Ricci, nell’ambito dell’inchiesta affidi.



Arceci è indagato per l’ipotesi di corruzione in concorso e ha risposto a tutte le domande del pm Letizia Fucci. Il giorno precedente era toccato all’ex sindaco Matteo Ricci. Ancor prima a Massimiliano Santini, collaboratore del sindaco e Stefano Esposto, presidente delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.



Arceci è uscito accompagnato dai suoi avvocati Maurizio Terenzi e Alberto Bordoni: «Sono entrato sereno ed esco altrettanto sereno dopo questo interrogatorio – ha spiegato ai giornalisti al termine dell’interrogatorio -. Ho risposto a tutte le domande del magistrato e quindi ho fornito la mia piena collaborazione. Confido che quel che deve essere fatto venga fatto e che la verità venga a galla e che ci sia presto una conclusione delle indagini».

Da sinistra l’avvocato Terenzi, Arceci e l’avvocato Bordoni

Secondo la tesi della procura Arceci avrebbe messo in contatto Massimiliano Santini, braccio destro del sindaco per gli eventi, con soggetti esterni all’ente che si erano resi disponibili a sponsorizzare opere ed eventi pubblici.

Secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe quindi facilitato la destinazione delle somme verso le associazioni Opera Mastra e Stella Polare. Gli viene contestato di aver favorito l’affidamento diretto alla Opera Maestra di un murale presso il plesso scolastico di via Nanterre.



L’avvocato Bordoni ha precisato a margine. «Sono stati affrontati tutti gli argomenti, il dottor Arceci non si è sottratto ad alcuna domanda. È la persona più in indicata per spiegare con grande efficacia e chiarezza il complesso funzionamento di una macchina come il Comune di Pesaro. Confidiamo che questo chiarimento possa essere molto utile anche alla procura per prendere le decisioni migliori su questa vicenda».



L’avvocato Terenzi ha precisato a margine: «Arceci ha presentato inizialmente dichiarazioni spontanee specificando l’attività che svolgeva nell’ambito dei mandati e degli incarichi che ha ricevuto».