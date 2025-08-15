Pesaro, auto a fuoco al San Decenzio: rogo doloso. Scattano le indagini

PESARO – Due incendi d’auto in due settimane. Dolosi.

Il fatto

Un’auto è andata fuoco, completamente avvolta e distrutta dalle fiamme, nella notte tra mercoledì e giovedì nel parcheggio San Decenzio. È il secondo caso che avviene nella stessa zona, il primo episodio è accaduto esattamente due settimane fa, un giovedì notte. Anche in quell’occasione si parlava di un rogo doloso.



Ad andare a fuoco è stata una Citroen bianca che a quell’ora era una delle poche auto rimaste parcheggiate nella zona, l’unica del tratto a ridosso di via Mirabelli e del cimitero.



Sono stati altri automobilisti di passaggio a dare l’allarme mentre altri hanno filmato quanto stava accadendo (il video è poi stato rilanciato dal sito Welcome to Pesre). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area e con loro anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.



La Citroen andata distrutta appartiene a un turista di Trento, da qualche giorno a Pesaro, incensurato, così come era incensurata la giovane proprietaria della prima auto andata a fuoco, una Volkswagen Up appena comprata. Nè la giovane nè il turista sarebbero bersaglio di ritorsioni.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, nella zona non ci sono telecamere che puntano in quel punto, ma le ricerche sono fitte. Tra l’altro di recente, sempre nella zona del parcheggio San Decenzio, alcuni automobilisti si sono lamentati per aver subito vandalismi e danneggiamenti e di aver ritrovato gli specchietti rotti e il vetro del parabrezza scheggiato o in frantumi.

