Pesaro, non vuole farsi identificare e aggredisce agente: arrestato in stazione

PESARO – La Polfer ha arrestato un 34enne nigeriano a seguito di un controllo in stazione venerdì pomeriggio. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti ma lui si è rifiutato di dare le proprie generalità. Così è stata chiamata a supporto anche una Volante della polizia per portare l’uomo in questura per l’identificazione. Ma lui ha reagito in malo modo scontrandosi con un agente che ha rimediato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



Durante l’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato d’ufficio Andrea Floriani, ha chiesto i termini a difesa per definire il percorso processuale. L’arresto è stato convalidato e per il 34enne, già gravato di precedenti, è stato rilasciato ed scattato il divieto di dimora nel territorio di Pesaro.