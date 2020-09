Gradara, edicolante minacciato con coltello e rapinato

GRADARA – È l’ora di chiusura per l’edicola di Gradara. Le ultime cose da sistemare ma proprio in quegli istanti è arrivato un bandito solitario con intenti non amichevoli. È già notte intorno alle 20 e il malvivente ha scelto un momento in cui poteva agire da solo senza che ci fossero troppi passanti.

Ha estratto un coltello e lo ha puntato verso l’edicolante. Era a volto coperto. Con fare minaccioso ha intimato all’edicolante di consegnarli tutto l’incasso della giornata.

L’esercente ha quindi estratto dalla cassa circa €1000 e li ha messi nelle mani del malvivente che è scappato a piedi nelle piccole vie del borgo. Forse c’era qualcuno ad attenderlo poco più lontano. O forse aveva un mezzo parcheggiato.

Immediato l’allarme dato ai carabinieri che indagano su questo fatto.