Gabicce, la droga nei pacchetti di chewing gum: arrestato 18enne

PESARO – La cocaina nei pacchetti di chewing gum. I carabinieri della Stazione di Misano Adriatico e della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 18enne, albanese, residente a Gabicce Mare, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio di controllo del territorio i militari hanno notato un giovane transitare lungo via San Giovanni in Marignano al volante di un’auto a noleggio. E’ scattato il controllo anche perchè i militari hanno notato il suo atteggiamento nervoso.

La perquisizione ha portato a scoprire che all’interno di un pacchetto di chewing-gum, oltre alle normali gomme, erano nascoste un paio dosi di marijuana e nove di cocaina, per un peso complessivo di circa 14 grammi.

Così i carabinieri hanno esteso la perquisizione al suo domicilio nel comune di Gabicce Mare. Lì, nascosto sotto l’armadio della camera da letto, è emerso un ulteriore e significativo quantitativo di cocaina. Più di 80 grammi, parte dei quali già confezionati in dosi pronte per essere messe in circolazione sul mercato della droga.

I militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e una somma di denaro contante pari a oltre 3400 euro, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.



Il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del carcere.