Pesaro, furto in pasticceria e tentato colpo in un negozio di abbigliamento

PESARO – Ladri in azione in centro storico, due episodi in poche ore: forse lo stesso malvivente. Nella notte tra sabato e domenica uno o più balordi hanno colpito alla pasticceria Germano. Ma anche un tentato furto in un negozio di abbigliamento.

Alla pasticceria Germano hanno forzato la porta di ingresso e si sono diretti alla cassa. Qui hanno aperto il cassetto e preso circa un centinaio di euro, le rimanenze del fondo cassa. Poi hanno portato via alcune bottiglie di liquori e vini del valore di diverse decine d’euro. Il proprietario si è accorto appena entrato al lavoro alle 6,30 di mattino.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che stanno indagando sull’episodio. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per vedere eventuali movimenti sospetti e riconoscere possibili autori.

Da segnalare anche il tentativo di intrusione in negozio di abbigliamento in Corso XI Settembre, Lugli. Ma qui ladri non sono riusciti a rubare nulla, fermatisi alla porta di ingresso. Il furto è stato denunciato alla Polizia.

Qualche giorno fa i ladri avevano colpito al Masquenada in zona mare portando via spicci e bottiglie di liquori. Erano stati scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza.



Altro intervento dei Carabinieri nella notte in via Mameli. Qui hanno visto un’auto procedere a zig zag, chiaro segnale che qualcosa non andava. Così hanno fermato il conducente e una volta uscito dall’auto era evidente il suo stato di ebbrezza. Barcollava, così è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato positivo. Si tratta di un italiano di 43 anni. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.