Pesaro, tre furti in poche ore: arrestato. Il sindaco si complimenta con la polizia locale

PESARO – Tre furti in poche ore, algerino di 40 anni arrestato dopo una rocambolesca fuga.

Prima ha rubato un tablet in un hotel, poi un portafoglio da un camion parcheggiato. Infine è andato in via Giolitti dove voleva pagare con il bancomat rubato.

Dopo la chiamata d’allarme sono arrivati gli agenti della polizia locale e della polizia che lo hanno arrestato.

Il sindaco si complimenta con la polizia locale.

«Ancora una volta grazie alle donne e agli uomini della Polizia locale del Comune di Pesaro che, anche in questa occasione, agendo in modo tanto coraggioso quanto professionale, hanno dimostrato di essere un punto di riferimento per la sicurezza della città e un supporto fondamentale per le forze dell’ordine» è il commento del sindaco Andrea Biancani e dell’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci sui fatti accaduti ieri mattina a Pantano e riportati oggi sulla stampa. Il rocambolesco arresto avvenuto in via Giolitti, «è stato infatti reso possibile dal contributo dato da due agenti in borghese della Polizia locale – sottolineano Biancani e Mengucci – sempre più presente sul territorio proprio come avevamo promesso, a nome dell’Amministrazione comunale, per rispondere alle richieste dei cittadini».

«Questo ultimo episodio – dicono – si somma agli interventi già segnalati nelle ultime settimane che si sono svolti nell’area della stazione del treno, al sottopasso e in altri luoghi della città, sempre più presidiata dai nostri agenti e dalle altre forze dell’ordine. È un bel lavoro interistituzionale di squadra che stiamo mettendo in campo – in un periodo complesso come quello estivo – per rafforzare la percezione della sicurezza tra i cittadini e che i nostri agenti stanno svolgendo con grade sforzo e motivazione».

Il sindaco sottolinea il valore della collaborazione che la Polizia locale offre alle forze dell’ordine, «organi che operano per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, temi che ricordo essere di competenza statale».

«Nuovamente grazie quindi alla Polizia locale e in particolare ai 2 agenti che ieri mattina, a causa dell’intervento avvenuto dentro il negozio di frutta e verdura, hanno riportato anche delle ferite, seppur non gravi. Ribadiamo loro la vicinanza, la riconoscenza e il plauso dell’intera Amministrazione comunale» concludono sindaco e assessora.