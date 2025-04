Da Frosinone a Pesaro per portare la cocaina: nella fuga sperona l’auto dei carabinieri. Arrestato

PESARO – Da Frosinone per consegnare la droga a Pesaro. Arrestato giovane albanese.

Domenica pomeriggio, 13 aprile, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo in borghese nella zona di via Malpighi. Si tratta di una strada stretta che da via Flaminia sale sul colle Ardizio, tra la vegetazione. Proprio qui i pusher si sarebbero dati appuntamento per lo scambio di droga. Cocaina portata da Frosinone per essere messa in vendita nella piazza di spaccio pesarese.

Il fatto

I militari hanno visto transitare una Bmw già nota sulla Flaminia e l’hanno affiancata per un controllo. Ma il giovane ha sgasato e colpito la fiancata del mezzo dei carabinieri. È nato un inseguimento finché la Bmw ha urtato contro un muretto di una abitazione per poi schiantarsi contro un masso all’ingresso della villetta.



Il 29enne ha tentato la fuga lanciando un oggetto nero. I carabinieri l’hanno recuperato: era un calzino di spugna con all’intero 5 involucri sottovuoto contenenti bustine di cellophane termosaldate per un totale di 260 grammi circa di cocaina.



Il 29enne è stato arrestato quindi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I due carabinieri speronati sono finiti al pronto soccorso per traumi cervicali giudicati guaribili in 12 giorni.

Il 29enne, davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha chiesto scusa ai carabinieri per quanto accaduto. Tutto sarebbe da ricondurre alla sparatoria per un regolamento di conti a Frosinone in via Aldo Moro. Il giovane era presente e pare che avesse ricevuto anche recentemente delle minacce. Quando i carabinieri, in borghese, gli si sono parati davanti intimandogli di scendere, pensava potesse essere qualcuno che voleva vendetta. Nonostante si fossero presentati col distintivo, sarebbe andato in panico e colpito l’auto dei militari più volte per scappare. Questa la sua versione.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari a Frosinone. Il giovane aveva una recidiva specifica reiterata.