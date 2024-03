Frontone, ladri scatenati nel castello: visitati tre esercizi

Bottini alquanto esigui. Molto più ingenti, come spesso capita in casi simili, i danni causati dall’effrazione

FRONTONE – Ladri scatenati a Frontone: negli ultimi giorni sono stati almeno tre i colpi messi a segno. A farne le spese tre locali siti nel Castello di Frontone: un bar gelateria e due noti ristoranti.



Più che un’ipotesi che dietro la mano lesta entrata in azione ci siano i medesimi autori. Stesso modus: in tutti i tre i casi i balordi, dopo aver forzato le porte d’ingresso con il favore delle tenebre, si sono introdotti dentro alla ricerca di contanti racimolando bottini alquanto esigui.



Molto più ingenti, come spesso capita in casi simili, i danni causati dall’effrazione. Sui furti indagano le autorità. Negli ultimi mesi si è registrato un netto aumento di episodi di microcriminalità nelle comunità dell’alto pesarese.