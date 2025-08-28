Nel forum hard le foto rubate alla Morani «Ora basta, è inaccettabile: denuncio»

Commenti sessisti e osceni. L'ex parlamentare e candidata Pd alle regionali non ci sta: «Sono scossa, sito osceno»

PESARO – Le sue foto finiscono nel gruppo “hard” e sessista. Alessia Morani, ex parlamentare e candidata Pd alle prossime regionali non ci sta. E denuncia.

Dopo la bufera per “Mia moglie”, il gruppo chiuso a suon di denunce, dove 32mila uomini condividevano immagini intime di ignare partner, ecco spuntare un altro sito web che si nutre di foto rubate. Poi sotto i commenti osceni, sessisti, non riportabili.



Il forum si chiama “Phica”, è attivo dal 2005 e, nella giungla delle piattaforme online, è tra le più chiacchierate, dove ci sono contenuti hard non consensuali e foto prese dalla rete.

Anche Alessia Morani, a sua insaputa, è finita in una delle pagine del forum. Foto prese dalle sue pagine social che hanno dato adito a commenti. Appena si è accorta non ha aspettato un attimo per reagire.

«Denuncerò il sito del forum Phica che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di maschi che continuano ad agire in branco ed impuniti nonostante le tante denunce.

Sono molto scossa per l’accaduto ma credo che sia necessario reagire tutte insieme. Questi siti vanno chiusi e banditi. Adesso basta».