Fermignano, finto carabiniere tenta di truffare un anziano: denunciato

FERMIGNANO – Tenta di truffare un anziano, denunciato un giovane.



A finire nei guai un 21enne – originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per reati simili – per tentata truffa aggravata e ricettazione. L’intervento dei carabinieri è scattato a seguito di tre distinte segnalazioni qualche giorno fa da residenti di Fermignano, tutti contattati telefonicamente da un sedicente carabiniere che, con tono allarmato, raccontava del coinvolgimento di un familiare in un grave incidente stradale, chiedendo denaro contante e gioielli per “risolvere rapidamente la situazione legale”.



L’altro giorno un povero anziano ha ricevuto la telefonata con la richiesta di preparare tutto l’oro disponibile per consegnarlo a un incaricato. Poco dopo, i militari, già allertati e operativi sul territorio, hanno fermato in alcune vie limitrofe all’abitazione della vittima un giovane a bordo di una piccola auto.



Le motivazioni della sua presenza sono state subito smentite dai tempestivi accertamenti dei militari che, nel corso della perquisizione, hanno trovato all’interno della macchina anche un bracciale in oro, della cui proprietà il giovane non ha saputo dare spiegazioni. Ulteriori indagini sono in corso per risalire ai complici, ovvero i telefonisti che hanno contattato gli anziani che, questa volta non sono caduti nella truffa.