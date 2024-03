Fermignano, commando rapina villa e aggredisce coniugi: bottino da 35mila euro. Indagano le autorità

FERMIGNANO – Proseguono anche in queste ore le indagini per dare un volto e un’identità al commando entrato in azione in un villino bifamiliare nella zona di Cà Veneziano a Fermignano. A vivere autentici momenti di terrore la famiglia Sartori a cui è legata la S2, industria mobiliera nota a livello internazionale.



Erano circa le 22 di venerdì quando tre banditi incappucciati e armati di pistola – mentre un quarto attendeva fuori – hanno fatto irruzione nella casa e, minacciando i proprietari, si sono fatti aprire la cassaforte dalla quale sono stati trafugati contanti e preziosi per circa 35mila euro.

La banda si sarebbe introdotta sfondando una porta finestra e sorprendendo i due coniugi, Antonio, 84 anni, e Luigina, 78 anni, mentre si trovavano sul divano: dopo averli minacciati fisicamente ed aver preso a schiaffi la donna, i balordi hanno proseguito la rapina.



Completata la razzia i tre si sono dileguati a piedi ripercorrendo a ritroso il percorso, presumibilmente scavalcando la recinzione e raggiungendo il complice che li aspettava con un veicolo poco distante. Dalle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che gli autori abbiano manomesso anche il sistema di videosorveglianza e l’allarme. Il tutto si è consumato nel giro di pochi minuti: si tratterebbe delle quarta rapina in villa ai danni della famiglia Sartori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Urbino e gli uomini della squadra mobile di Pesaro insieme alla Scientifica e al 118 per soccorrere le due vittime.