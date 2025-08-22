Fano, viaggiava in A14 con l’auto troppo carica di bagagli e Pitbull a bordo: fermata 60enne

FANO – Diretta verso sud, viaggiava con un’auto strabordante di carico, che impediva la libera visuale e quasi i movimenti, e con un Pitbull libero a bordo. È invenuta la polizia autostradale di Fano.
Nell’ambito dei servizi di controllo e di prevenzione previsti per l’esodo estivo, il personale della sottosezione autostradale di Fano, in A14 all’altezza di Marotta, ha proceduto al controllo di un’autovettura condotta da una sessantenne residente nel sud Italia, diretta verso sud.
Il veicolo è risultato caricato oltremodo tanto da impedire le regolari manovre della conducente e da precludere la libera visuale. All’interno dell’abitacolo veniva rinvenuto anche un cane non custodito in apposita gabbia, in mezzo al disordinato carico, mancante delle condizioni ambientali necessarie per garantire all’animale di affrontare un lungo viaggio senza sofferenze.
Oltre alle contestazioni previste dal Codice della strada per le infrazioni commesse, il cane, un Pitbull Amstaff, veniva momentaneamente affidato al servizio veterinario dell’Ast di Fano.
Nella tarda serata, dopo il ripristino del carico e delle condizioni ottimali, si è proceduto alla restituzione dell’animale alla proprietaria.