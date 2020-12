La statua raffigurante Gesù Bambino è stata staccata dalla sua sede e messa a testa in giù sopra quella della Vergine. L’episodio ha suscitato un certo clamore tra i fanesi

FANO – Non c’è pace per la zona Pincio di Fano. Nonostante in questi giorni l’Arco di Augusto sia divenuto il cuore del Natale fanese, grazie anche al videomapping ed al presepe di cartapesta dei maestri carristi ,continuano a registrarsi episodi poco edificanti di vandalismo.

A finire nelle mire dei teppisti è stata ancora una volta la natività: la statua raffigurante Gesù Bambino è stata staccata dalla sua sede e messa a testa in giù sopra quella della Vergine. Dell’episodio sono stati gli avvisati gli agenti della Polizia locale e gli addetti del comune che hanno provveduto a riposizionale la statua nella mangiatoia.

L’episodio ha suscitato un certo clamore tra i fanesi: c’è chi ha pensato ad un atto volutamente blasfemo; più probabile che si tratti di una bravata di cattivo gusto. Purtroppo, nonostante l’attenzione da parte dell’amministrazione e della autorità, la zona è spesso teatro di episodi fuori dalle righe anche gravi: risse e furti su tutti. L’istallazione del sistema di videosorveglianza ancora non ha sortito gli effetti sperati.