Fano, va al market per rubare cibo e gratta e vinci. Arrestato

FANO – In cerca di cibo riesce a entrare al supermercato ma viene scoperto dal sistema d’allarme e di videosorveglianza. Arrestato.

Il fatto è avvenuto a mezzanotte e mezza di giovedì e il protagonista è un marocchino di 30 anni. Nelle scorse ore in tribunale a Pesaro si è tenuta l’udienza con rito direttissimo davanti al giudice. Il giovane non ha precedenti, è un senza fissa dimora e vive come può, ospitato anche da connazionali. L’altro giorno aveva fame e ha tentato il colpo.

L’uomo si era introdotto al supermercato Tigre di viale Romagna a Fano. Era riuscito a forzare una finestra sul lato posteriore e a introdursi all’interno. Ma sono subito scattati gli allarmi della sicurezza interna e il proprietario ha potuto vedere in diretta cosa stava succedendo tramite le videocamere di controllo di cui è dotato il punto vendita.

Stava cercando qualcosa da mettere sotto i denti e per fare provviste visto il suo stato di indigenza. I militari chiamati dal titolare lo hanno ancora trovato all’interno mentre cercava di frugare nei reparti. Ma ha anche tentato di rubare dei Gratta e Vinci.

Il marocchino però è stato sorpreso e non è riuscito a portare a termine il colpo. È stato quindi arrestato nella fragranza di reato per il centrato furto e l’introduzione all’interno del supermercato. L’uomo ha quindi patteggiato quattro mesi con pena sospesa. Il giudice convalidato l’arresto e il marocchino è tornato in libertà ma senza grattini con cui tentare la sorte.