Fano, nel locale da ballo under 16 contro le regole e piccole quantità di droga nei bagni

FANO – Personale interforze della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ha effettuato un controllo su un locale da ballo del litorale fanese, nella notte appena trascorsa.

Riscontrate irregolarità sulle persone identificate e sul locale. In particolare erano presenti in piena notte numerosi minori di anni 16, in violazione alle prescrizioni della licenza che prevede ingresso ai maggiori di anni 16. I minori sono stati riassegnati ai rispettivi familiari.

Inoltre piano di emergenza del locale e documento valutazione del rischio non erano aggiornati, l’istituto di vigilanza impiegato non ha comunicato l’effettuazione del servizio alla Questura. Infine sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di stupefacente nascosti nei bagni del locale e nelle tasche dei pantaloni.

Sono in corso accertamenti per definire le irregolarità riscontrate e procedere in merito.