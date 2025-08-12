Fano, la LNDC Animal Protection denuncia il ventenne che uccise un cagnolino

Il giovane, arrestato per furti e minacce, in passato avrebbe anche ucciso un cane. «Chi è capace di uccidere un animale è potenzialmente capace di fare del male anche a un essere umano»

FANO – È stato recentemente arrestato per furti e minacce un ventenne fanese: avrebbe creato un clima di paura e intimidazione nei confronti dei vicini, nelle case popolari di Carrara a Fano. Il giovane non si sarebbe limitato a minacciare e terrorizzare i vicini: in passato avrebbe anche ucciso un cagnolino. Da qui il sollevarsi della LNDC Animal Protection, che ha già sporto denuncia per questo grave episodio e promette di seguire con attenzione l’evolversi delle indagini, chiedendo che la morte dell’animale non venga considerata un dettaglio secondario ma un elemento centrale per valutare la pericolosità dell’individuo.

«Chi è capace di uccidere un animale è potenzialmente capace di fare del male anche a un essere umano, e viceversa. Non possiamo più permetterci di trattare questi casi come episodi separati: sono facce della stessa medaglia», afferma Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection. «Questo ennesimo episodio deve spingere le autorità a un approccio integrato, in cui le segnalazioni di maltrattamenti verso animali vengano immediatamente collegate a possibili rischi per le persone e trattate con la stessa urgenza. Una comunità è sicura solo quando sono protetti i suoi membri più vulnerabili, indipendentemente dalla specie a cui appartengono».

L’associazione si costituirà parte civile, affinché venga riconosciuta la gravità della violenza subita sia dal cagnolino sia dalle persone coinvolte. E ribadisce un principio che dovrebbe guidare ogni intervento: chi è violento, lo è a prescindere dalla vittima, e la prevenzione è l’unico modo per fermarlo in tempo.