FANO – Un nuovo drammatico incidente si è consumato nella giornata del 3 luglio sulla Statale Adriatica a Fosso Sejore. Erano circa le 12.30 quando, per cause ancora da chiarire, due motociclisti sono rimasti coinvolti in un terribile scontro: un 51enne di Fano e 25enne di Pesaro.



La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime sommarie ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia locale, il centauro pesarese in sella a una Bmw era in uscita dall’area di servizio e svoltava a sinistra, quando è stato urtato dallo scooter Piaggio condotto dal cinquantunenne fanese che viaggiava diretto verso la sua città: un impatto violentissimo, che ha scagliato entrambi a diversi metri di distanza.



Vista la gravita delle ferite gli uomini del 118, giunti prontamente sul luogo, hanno allertato l’eliambulanza che è atterrata vicino al villaggio Grazia: l’elicottero ha trasportato d’urgenza il 51enne all’ospedale di Torrette. Stessa destinazione anche per l’altro 25enne che è stato però trasferito via terra da un’ambulanza.