Fano, incidente sul lavoro: giovane cade dall’impalcatura per 8 metri, è grave

FANO – Nuovo grave incidente sul lavoro a Fano: un giovane muratore è caduto da all’impalcatura mentre era impegnato nel montaggio di alcuni ponteggi. Un volo di circa 8 metri nel quale l’operaio ha riportato fratture multiple.



È successo nella mattinata del 14 marzo in un cantiere riguardante un palazzo in ristrutturazione nei pressi dell’incrocio tra l’interquartieri e via IV Novembre.



Gli uomini del 118 accorsi sul posto hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso al nosocomio di Torrette. Sul luogo dell’incidente anche gli ispettori del lavoro che hanno aperto un’indagine dell’Ast per individuare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.