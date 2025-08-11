Fano, incendio Carbon Line: l’ordinanza del sindaco che vieta l’uso di climatizzatori e il consumo di frutta

Il sindaco Serfilippi ha emesso un'ordinanza per limitare in via precauzionale alcune azioni, finché non saranno completate le analisi di Arpam su aria, suolo e acqua

FANO – Dalla mattina l’incendio scoppiato alla Carbon Line, in zona via Papiria, ha coperto le aree limitrofe di Fano di una coltre di fumo. Il sindaco Luca Serfilippi nel pomeriggio ha emesso un’ordinanza urgente per la tutela della salute pubblica, per limitare in via precauzionale alcune azioni, finché non saranno completate le analisi di Arpam su aria, suolo e acqua per verificare la loro salubrità in seguito ai fumi della combustione.

L’ordinanza, valida entro un raggio di 2 chilometri dall’area interessata, prevede:

• il divieto di utilizzare climatizzatori e pompe di calore che prelevano aria dall’esterno;

• l’obbligo di tenere chiusi infissi di abitazioni, opifici e attività artigianali;

• il divieto di consumare prodotti agricoli di qualsiasi tipo (frutta, verdura, foraggio) raccolti o coltivati nell’area interessata;

• il divieto di utilizzare acqua superficiale stagnante per persone e animali;

• l’obbligo di trattenere in casa, se possibile, animali domestici e da affezione;

• la limitazione delle attività all’aperto, in particolare quelle ludico-sportive.

Il dipendente trasportato questa mattina in pronto soccorso in codice giallo non ha riportato intossicazioni e fortunatamente è già stato dimesso.