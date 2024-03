Fano, furto con destrezza: sgominata banda

FANO – Il canovaccio è oramai ben noto: sfruttando il fattore della sorpresa, la ladra di turno va incontro al malcapitato fingendosi una vecchia conoscenza. I toni amichevoli e cordiali sfociano in un intimo abbraccio al quale la vittima, interdetta e imbarazzata per non aver riconosciuto quella che si palesa come una vecchia amica, si lascia avvicinare il tempo necessario per vedersi sottrarre il portafogli o eventuali oggetti preziosi.



Stavolta però, per la ‘banda dell’abbraccio‘, le cose non sono finite come si sperava. I fatti risalgono a mercoledì scorso: dopo poco più di mezz’ora dall’aver derubato un negoziante con la suddetta tecnica, la donna, ovvero colei che aveva materialmente rubato il portafogli alla vittima contenente 1.000 euro, e due uomini, che si trovavano con lei in macchina, tutti e tre di origine rumena e senza fissa dimora, sono stati fermati dagli uomini del commissariato di polizia di Fano e della polizia locale nei pressi di viale Gramsci a Fano e trovati in possesso della refurtiva.

La vettura era attenzionata dalle autorità perché si stava aggirando con fare sospetto tra le attività presumibilmente alla ricerca di qualche nuova vittima. Nel frattempo il derubato aveva già allertato le forze di polizia che, in breve, si sono messe sulle tracce dei responsabili.



La donna è stata così arrestata per furto, mentre i due complici sono stati denunciati per ricettazione. La settimana scorsa si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto: il processo si svolgerà il mese prossimo mentre nel frattempo la donna dovrà rispettare una misura cautelare che le impedisce di tornare nella provincia pesarese.