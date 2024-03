Fano, ciclista urtato da un’auto: in codice rosso al Santa Croce

FANO – Sono gravi le condizioni del ciclista urtato da un’auto e trasportato all’ospedale a Fano in codice rosso. È successo intorno alle 13 a Bellocchi in via Prima Strada, all’altezza dell’incrocio con via Quinta Strada.



Sul posto sono prontamente giunti gli uomini del 118 e quelli della Polizia locale per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica. Sembrerebbe che l’impatto abbia riguardato la parte frontale della vettura e il lato sinistro della bicicletta: l’82enne sarebbe finito rovinosamente a terra battendo la testa. Illeso il 37enne alla guida della vettura.