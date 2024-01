FANO – Vagava a torso nudo lungo la Statale Adriatica in piena notte quando è stato intercettato da una pattuglia del commissariato di Fano.



Protagonista della vicenda un 30enne, che si trovava a Fano per lavoro e che per motivi non ben precisati, si era concesso una passeggiata sul ciglio della strada alle 5 di mattina, con il duplice rischio di essere investito o di andare in ipotermia.



Il giovane però, nonostante l’intervento della Polizia, non ha voluto desistere dai suoi intenti ma anzi ha iniziato a reagire con veemenza nei riguardi degli agenti che prima hanno cercato di tranquillizzarlo, poi, vedendo che la situazione stava degenerando, si sono visti costretti ad usare il taser per renderlo inoffensivo. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale locale per controlli e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.