Fano, 21enne sorpreso dai Carabinieri con oltre 170 grammi di cocaina

FANO – Viaggiava in auto con a bordo oltre 170 grammi di cocaina per un valore di mercato superiore ai 20mila euro. A finire in manette un 21enne albanese incensurato che è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Fano nei pressi dell’uscita autostradale per quello che doveva essere un semplice controllo di routine.

Dopo aver intimato l’Alt alla Fiat Punto su cui viaggiava il giovane, i militari hanno subito notato il suo eccessivo nervosismo: vista la reazione sospetta, gli uomini dell’arma hanno deciso di sottoporre ad ulteriori verifiche il 21enne che risultava incensurato. Nonostante questo, i carabinieri hanno optato per la perquisizione del veicolo: nascosti dietro a diversi asciugamani sono stati rinvenuti tre involucri contenenti tre pietre non ancora tagliate di cocaina di circa oltre 50 grammi l’una, per un peso complessivo di 170 grammi.

Nelle prossime ore lo stupefacente verrà sottoposto ad analisi qualitative per stabilire lo stato di purezza: si tratta di un altro duro colpo inferto dalle forze dell’ordine allo spaccio di droga nel fanese. Il giovane, dichiarato subito in stato di arresto, è stato trasferito nel carcere di Villa Fastiggi. Al 21enne è stata anche comminata una multa per la violazione delle norme di contenimento del Covid-19. Per la giornata del 26 aprile è prevista l’udienza di convalida.