Pesaro, la droga nel frigorifero per conservare la fragranza: arrestato 30enne

PESARO – La droga nel frigorifero e in garage, oltre 2 chili e mezzo di hashish e marijuana.

A seguito di specifica attività investigativa compiuta nell’ambiente del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti personale di questa squadra Mobile attenzionava un trentenne italiano, operaio in una ditta locale e residente a Montecchio, sospettato di condurre una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hascisc e marijuana. Atteso che le prossime festività pasquali, avrebbero sicuramente determinato un innalzamento del consumo di tali sostanze, e di conseguenza anche lo spaccio delle medesime, lo stesso personale ha proceduto nei confronti del 30enne in questione controllandolo mentre faceva rientro alla propria abitazione nella pausa pranzo della sua “ufficiale”, ma non primaria, attività lavorativa.

Le successive operazioni di perquisizione compiute a suo carico consentivano infatti di rinvenire e sequestrare, riposti in vari angoli dell’abitazione di residenza, tra cui anche il frigorifero, probabilmente per salvaguardarne la fragranza, oltre due chili di hascisc. La maggior parte in cilindretti da 50 grammi ognuno e 120 grammi in piccoli cubetti da 20 grammi. Nell’estendere le operazioni anche al garage pertinente l’abitazione veniva, inoltre, rinvenuto e sequestrato anche un pacco contenente oltre mezzo chilo di marijuana.

Il quantitativo di droga sequestrato, comunque importante per la realtà pesarese, sarebbe sicuramente servito per rifornire altri piccoli spacciatori al dettaglio, pertanto, con l’arresto dell’uomo, si ritiene che sia stato interrotto un discreto canale che approvvigionava l’hinterland pesarese.

Prosegue, pertanto, con questo ultimo arresto, e con quello di alcuni giorni fa che ha riguardato due albanesi trovati in possesso, oltre che di 70 grammi di cocaina, di ben 37.000 euro in contanti sicuro provento dello spaccio, l’attività della Polizia di Stato volta a reprimere i reati inerenti gli stupefacenti. Ciò nella piena consapevolezza che l’attenzione verso tali tipologie di reato non dovrà diminuire atteso che il consumo delle sostanze in argomento sta provocando sempre più gravi danni in particolare tra i giovanissimi.

Nella giornata odierna il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto operato dalla p.g. disponendo per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanenza notturna.