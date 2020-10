PESARO – Ancora un furto ai danni di un esercizio commerciale. Forse un ladro solitario, fatto sta che in queste ultime settimane sono stati diversi i colpi ai danni dei negozi. Sempre per pochi spicci, ma molto fastidiosi e dannosi per gli esercenti.

L’altra notte colpo alla cartoleria Malibu di via Milano. Qui il malvivente o i malviventi hanno forzato la serranda. Una volta dentro l’obiettivo era la cassa da cui hanno preso le rimanenze degli incassi di giornata. Circa 300 euro.



Il furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta sul posto. Nella notte tra martedì e mercoledì da segnalare anche un furto al locale Geme in Baia Flaminia in via Parigi. La modalità è stata simile: serranda forzata e incasso prelevato: circa 500 o 600 euro. Il furto è stato denunciato alla volante della Questura di Pesaro. Non sono nuovi i furti in piccoli esercizi commerciali in questo periodo. La scorsa settimana era toccato al Piadamarina di via Calata Caio Duilio.