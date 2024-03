Colli al Metauro, pusher in manette: aveva hashish e cocaina in macchina e in casa

Trovato in possesso di 100 grammi di hashish, 12 di cocaina e quasi 3mila euro in contanti, probabili proventi dell’attività di spaccio

COLLI AL METAURO – Aveva hashish e cocaina in macchina e in casa. A finire in manette un 37enne marocchino residente a Calcinelli, frazione di Colli al Metauro (PU), trovato in possesso di 100 grammi di hashish, 12 di cocaina e quasi 3mila euro in contanti, probabili proventi dell’attività di spaccio.

A beccare l’uomo sono stati i carabinieri di Colli al Metauro durante un controllo di routine nell’ultimo weekend. Il 37enne è stato fermato mente stava transitando a bordo di una Volkswagen Golf colore argento in via Ca’ Vallato; all’alt l’uomo ha mostrato subito un certo nervosismo che ha insospettito i militari e che li ha indotti a procedere ad una perquisizione personale e del veicolo durante la quale sono stati trovati quattro piccoli involucri, di circa un grammo ciascuno, contenenti cocaina e denaro contante per 900 euro.



A quel punto, le verifiche si sono estese alla casa del 37enne: li sono stati trovati altri 8 grammi di cocaina, un etto di hashish, materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga ed infine, ulteriori 2mila euro. A quel punto per lui sono scattate le manette. Ieri mattina, la convalida dell’arresto; l’uomo è stato rimesso in libertà ma con l’obbligo di firma alla caserma dei carabinieri.