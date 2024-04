Cartoceto, in macchina con 150 gr di cocaina: in manette due 20enni

CARTOCETO – Viaggiavano in auto con 150 gr di cocaina occultati sotto il sedile dell’auto. A finire nei guai sono stati due operai 20enni già noti alle autorità e sospettati di condurre un’attività di spaccio di stupefacenti.



I due giovani sono stati sottoposti ad un controllo da parte dei carabinieri della locale stazione nel tardo pomeriggio di sabato mentre stavano transitando in via della Liberazione. Dalla perquisizione eseguita nella loro automobile è emerso che i due avevano sotto il sedile un pacchetto di cellophane con all’interno lo stupefacente.



La perquisizione è proseguita nell’abitazione di uno dei due 20enni: all’interno sono stati rinvenuti dalle autorità un bilancino di precisione e 300 euro. A quel punto sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e i giovani sono stati portati nella mattinata di ieri per l’udienza di convalida dal giudice che ha optato per gli arresti domiciliari.