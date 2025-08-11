Carpegna, la vacanza in moto si trasforma in tragedia: morta 59enne francese

CARPEGNA – La vacanza in moto finisce in tragedia. A perdere la vita una 59enne francese nel passo della Cantoniera a Carpegna nella giornata di domenica 10 agosto. La moto Bmw 1000 condotta dal marito è sbandata sulla carreggiata facendo sbalzare la passeggera che è volata per diversi metri.

La dinamica è ancora al vaglio perchè non sono stati coinvolti altri mezzi. Arrivati alla Cantoniera, mentre si dirigevano verso Pennabilli, nell’affrontare una curva la moto con in sella marito e moglie ha perso l’aderenza con l’asfalto ed è finita a terra. Il motociclista nella caduta è rimasto pressochè illeso anche se è sotto choc mentre la moglie è stata sbalzata per diversi metri ed è rovinata a terra con violenza. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse disperate. Sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso, la medicalizzata di Sassocorvaro e un’altra da Macerata Feltria.



Poco dopo anche l’eliambulanza, ma nonostante tutti gli sforzi fatti dai sanitari, per la donna non c’è stato più nulla da fare. Le ferite riportate nel violento impatto erano troppo gravi ed è morta poco. La salma della 59enne è stata riconsegnata ai familiari.