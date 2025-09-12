Pesaro, detenuti incendiano la cella: ustioni e intossicati

Detenuti hanno dato fuoco a dei suppellettili, due sono rimasti ustionati e cinque intossicati dal fumo denso. Nessuno è grave. Il fatto nel carcere di Villa Fastiggi

PESARO – Detenuti danno fuoco alla cella, ustioni e intossicati. Allarme nel carcere di Villa Fastiggi dove due detenuti ieri sera, 11 settembre, hanno appiccato il fuoco all’interno della loro cella ad alcune suppellettili rimanendo ustionati tanto da dover essere ricoverati.

Le fiamme hanno sprigionato un fumo denso e irrespirabile in tutto il settore tanto che sono rimasti intossicati alcuni detenuti delle celle vicine. L’allarme è scattato dopo le 22. L’istituto penitenziario ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del 118. Impegnato nell’operazione di soccorso tutto il personale di guardia per l’esigenza di trasferire i detenuti in altri reparti.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato tre ambulanze. Non è stata richiesta l’assistenza del medico perché le condizioni dei feriti non erano gravi. Entro le 22.30 erano stati trasportati all’ospedale San Salvatore sette pazienti, tutti detenuti.

Nessun agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito.