Cagli, puledrino incastrato nel pozzo: recuperato

CAGLI – Puledro cade nel pozzo, intervento per il recupero.



Apprensione domenica 10 agosto per un puledrino rimasto incastrato in un pozzo profondo circa un metro e mezzo, in prossimità della strada che congiunge la frazione di Cagli, al monte Nerone.



Sono stati allertati i vigili del fuoco di Cagli. Il cavallo non era a rischio di vita con la giumenta che, nervosa, passeggiava intorno. Fortunatamente è riuscito a risalire e i vigili del fuoco sono arrivati per sincerarsi che l’animale stesse bene. Dopo la disavventura, il puledrino è rimasto al pascolo.