Agli arresti domiciliari, si pente e si consegna ai carabinieri di Gabicce

GABICCE – Era agli arresti domiciliari a Bologna, prende un treno e arriva fino a Gabicce Mare. Qui si pente e si consegna ai carabinieri. Arrestato per evasione.



È il caso di un 30enne bolognese, residente in Emilia, che sta scontando un cumulo di pena di 2 anni.



L’altro giorno, il giovane ha deciso di uscire liberamente da casa. Non ha il bracciale elettronico che possa segnalarne gli spostamenti abusivi, quindi ha preso un treno ed è finito a Gabicce. Qui ha iniziato a girovagare fuori dalla stazione finchè ha incontrato due carabinieri a cui ha chiesto dove fosse la caserma. Ha spiegato la situazione ammettendo di essere agli arresti domiciliari e di essere evaso. Ha vuotato il sacco e ammesso tutto. Portato in caserma sono scattate le verifiche e i carabinieri non hanno potuto far altro che arrestarlo per il reato di evasione.



Finito davanti al giudice per il rito direttissimo, il giovane si è detto pentito del gesto e che voleva rientrare subito a casa. Ma che ha preferito dirlo ai carabinieri che aveva incontrato in stazione.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il ritorno agli arresti domiciliari in quel di Bologna. Il legale ha chiesto i termini a difesa per valutare un eventuale rito alternativo.