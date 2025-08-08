Allarme ambientale sul Foglia, Legambiente: «Sversamenti e chiazze di olio, vigilare»

Durante le piogge di fine luglio e inizio agosto, segnalate sostanze oleose nel tratto del fiume presso il Lago di Mercatale. Il circolo Ragusello e Le Cesane denunciano inquinamento ricorrente e chiedono controlli più severi

PESARO – La denuncia arriva dai Circoli di Legambiente e riguarda degli sversamenti nel fiume Foglia.

Il circolo Ragusello e Le Cesane sono venuti a conoscenza che durante le copiose piogge precipitate nella settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 2025, è avvenuto uno sversamento nel fiume Foglia nella zona di ingresso delle acque presso il Lago di Mercatale, «provocando una chiazza oleosa, di diversi metri quadri, ben visibile sulla superficie delle acque del fiume. La chiazza si è diluita nel corso della settimana ma dopo le piogge di domenica 3 agosto è ricomparsa una nuova chiazza oleosa sempre nel medesimo luogo. Come Circolo Legambiente le Cesane di Urbino abbiamo visionato l’accaduto e acquisito dettagli fotografici, per procedere poi ad una denuncia alle autorità competenti.

Vogliamo evidenziare come da anni questi fatti si ripetano a macchia di leopardo lungo i corsi d’acqua della nostra Provincia, provocando danni alla salute delle persone e dell’ambiente con ripercussioni per tutti i cittadini e per il territorio».

Legambiente è determinata. «Riteniamo che vi sia, da parte delle autorità competenti, una sottovalutazione del fenomeno e dei danni che esso provoca all’ambiente e alla salute dei fiumi e del nostro mare. Questo comportamento provoca anche una sottostima della reale estensione del fenomeno facendo credere a coloro che lo provocano che si possa continuare ad inquinare impunemente nonostante le leggi di tutela dell’ambiente e la costante giurisprudenza di merito sull’obbligo di risarcimento per coloro che inquinano».

«Facciamo notare che dal punto di vista ecologico il Fiume Foglia nel triennio 21/23 su 9 stazioni monitorate ben 4 sono in stato “insufficiente” e 5 risultano “sufficiente”, con un abbassamento della qualità del fiume rispetto al precedente periodo di monitoraggio. Sottolineiamo come lo stato di sufficienza sia il più basso accettabile per i corsi d’acqua mentre vorremmo si riflettesse sul fatto che il nostro territorio, in cui scorrono i nostri corpi d’acqua,presenta un buon valore naturale; per i nostri fiumi si dovrebbe quindi ambire al raggiungimento dello stato di buono o elevato, come richiesto da una corretta gestione delle risorse ambientali.

Facciamo notare che da un punto di vista chimico (più difficile da rilevare per via di diversi fattori) risultino ancora zone in cattivo stato, fatto che indica una cattiva gestione degli scarichi a servizio dei centri abitati, industriali e di aziende agricole ubicate lungo il corso d’acqua e i suoi affluenti. Chiediamo quindi alle Amministrazioni, Enti competenti e Organi di Controllo di agire di fronte a questo ennesimo atto Illegittimo aumentando i controlli Concludiamo ribadendo la necessità di un maggior impegno da parte di Amministrazioni, Istituzioni ed Enti per riuscire a debellare questo increscioso comportamento da parte di alcune aziende e cittadini che ancora oggi sul nostro territorio sono responsabili di atti penalmente perseguibili contro l’ambiente. Legambiente continuerà a denunciare tali atti coinvolgendo e informando tutti i cittadini».