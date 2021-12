Cresce la domanda di vaccinazione: l’area Vasta 1 fornisce giorni e orari degli hub di Pesaro, Fano e Urbino

PESARO – Cresce la domanda di vaccini, l’Area Vasta 1 indica il nuovo calendario.

«In questi giorni stiamo assistendo ad una nuova crescita del numero dei contagi. A livello nazionale a seguito della quarta ondata della pandemia si sono attivate nuove misure di prevenzione. Tra esse ricordiamo la recente emanazione di due decreti con i quali si riduce il periodo di validità del green pass da dodici a nove mesi e l’obbligo di vaccinazione per alcune categorie professionali e comparti del pubblico impiego, quali operatori sanitari, forze dell’ordine, personale scolastico.

La repentina crescita della domanda di vaccinazione da parte della popolazione è legata a diversi aspetti

concomitanti: innanzitutto la necessità di acquisire una nuova copertura vaccinale a seguito delle recenti indicazioni che riducono il periodo di copertura garantito dalla data dell’ultima somministrazione, in secondo luogo l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, le esigenze di parte della popolazione di acquisire il nuovo green pass rafforzato. A ciò si aggiungano ulteriori condizioni che aggravano ulteriormente il carico di lavoro degli operatori degli hub. Se finora le attività di vaccinazione venivano eseguite a seguito di prenotazione e secondo scaglionamenti per categorie e classi d’età, in questa seconda fase si è stabilita l’apertura quasi contestuale della vaccinazione a tutti gli assistiti e la possibilità di accedere ai siti vaccinali anche senza prenotazione; va inoltre ricordato che, per ovvie ragioni di giustizia, a chi ha prenotato viene garantita la priorità.

Risulta facile immaginare che in tali circostanze aumenti la pressione negli attuali hub dell’Area Vasta localizzati nei tre principali Comuni della provincia, Pesaro, Fano ed Urbino e si è reso pertanto necessario intensificare il numero delle sedute per ciascun sito».

«Tuttavia nell’arco di breve tempo tutti e tre i siti torneranno ad una piena operatività con aperture h12 sette giorni su sette in modo da garantire un numero complessivo di 2.700 somministrazioni al giorno. Ovviamente, fermo restando il pieno soddisfacimento in giornata di tutte le richieste di vaccinazione, la precedenza verrà conferita a chi ha prenotato la propria seduta vaccinale. Va da sé infatti che l’accesso diretto, cioè senza prenotazione, non garantisce l’immediato accesso alla prestazione, così che chi avesse optato per tale modalità dovrà mettere in conto l’eventualità di dover attendere il proprio turno per un tempo non determinabile a priori, in quanto condizionato dal numero delle persone presenti in quel momento.

Per tale motivo, in primo luogo, al fine di organizzare le attività degli hub e la razionalizzazione nell’impiego del personale medico sanitario si invitano tutti coloro che intendano sottoporsi a vaccinazione a prenotare la loro prestazione. In secondo luogo, si raccomanda la precompilazione della modulistica prevista da presentare al momento della vaccinazione. Il fatto di recarsi presso gli hub muniti di detta modulistica già compilata con semplici informazioni come nome e cognome consentirebbe agli operatori di gestire più speditamente l’afflusso delle persone e si eviterebbero ritardi negli accessi, tanto inutili quanto dannosi in considerazione del potenziale veicolo di contagio costituito dagli assembramenti negli spazi antistanti il sito».

Ricordiamo che la modulistica è scaricabile dal sito https://www.asur.marche.it/vaccinazioni.

Le operazioni, prenotazione della vaccinazione e compilazione presso il proprio domicilio della

modulistica, sono a portata di chiunque e renderanno possibili, da un lato, una più efficiente gestione dei

tempi e degli spazi da parte degli operatori e, dall’altro, un accesso più agile e veloce dell’assistito alla

prestazione senza apprezzabili tempi di attesa.

È possibile effettuare la prenotazione attraverso:

– Prenotazione online su “Piattaforma di Prenotazione” resa disponibile dalla struttura commissariale per

l’emergenza Covid-19 https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

– Tramite call center al numero verde unico gratuito 800.00.99.66

– Tramite il portale regionale https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-

Covid/Prenotazioni.

– Tramite le farmacie aderenti vedi elenco aggiornato qui https://www.regione.marche.it/vaccino-infarmacia.

Ecco il calendario delle vaccinazioni previsto per i prossimi giorni.