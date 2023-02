Credito a piccoli imprenditori, giovani e startup: apre a Pesaro lo sportello Confesercenti

PESARO – Credito ai piccoli imprenditori, giovani e start up. Ecco che negli uffici Confesercenti di Pesaro apre lo sportello della Cassa del Microcredito: uno strumento per dare risposte concrete e un’assistenza diretta. L’associazione diventa in grado così di accompagnare lo sviluppo dell’impresa dall’idea alla realizzazione del progetto, anche fornendo direttamente il necessario supporto finanziario.

La sede di Confesercenti in via Salvo D’Acquisto a Pesaro, metterà a disposizione del neo imprenditore un Tutor che lo supporterà dalla redazione del business plan alla produzione dei documenti necessari per la presentazione della pratica, che saranno poi inoltrati alla direzione della Cassa stessa per la definitiva approvazione ed erogazione del finanziamento. Tutto questo, garantendo oltre a un’assistenza continua, anche la rapidità nella gestione del processo. Il servizio, inoltre, non sarà rivolto soltanto agli operatori commerciali, ma metterà a disposizione diversi prodotti –dai finanziamenti personali a quelli per lo studio dei figli- dei quali potranno usufruire anche i privati. E l’erogazione dovrebbe avvenire entro 20 giorni.

«La modalità innovativa nella valutazione del merito creditizio dei richiedenti (MPMI e/o Persone fisiche) adottato dalla Cassa stessa – afferma il Marco D’Onofrio Direttore Commerciale della Cassa del Microcredito – consente di valorizzare l’idea imprenditoriale mediante una profilazione sociale e comportamentale del cliente, ovvero acquisendo quelle competenze e tutte le altre informazioni da giornali, riviste, recensioni, uso di social media che un utente imprenditore fa, trasformando le informazioni in un alternative scoring».

L’attività della Cassa del Microcredito, va a completare il quadro dei servizi legati al credito dei quali Confesercenti già dispone attraverso il proprio confidi Fimcost e aggiunge un tassello fondamentale a un ventaglio di attività già ampio e diversificato.

La Cassa del Microcredito fornisce un sostegno a piccoli imprenditori, giovani professionisti e lavoratori autonomi che, pur avendo una buona idea imprenditoriale, non riescono ad accedere al credito bancario, per mancanza di garanzie reali.

«La Cassa del Microcredito – spiega il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo – è un progetto che ha origine proprio nelle Marche da un’ingegnosa idea del compianto Claudio Albonetti, già nostro presidente regionale. Con la Cassa, Confesercenti ha l’ambizione di voler supportare le micro e piccole imprese dalla costituzione allo sviluppo».

«Fimcost è socio fondatore della Cassa del Microcredito e ha creduto nel progetto fin dalla prima ora tanto da investirci parte del proprio capitale – aggiunge Alfredo Mietti presidente Fimcost – con il supporto di questo nuovo servizio realizziamo completamente la nostra offerta creditizia sul territorio, associando all’emissione delle garanzie anche il reperimento delle risorse».