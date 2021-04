Covid, Vallefoglia e Montelabbate: «Speriamo siano gli ultimi sforzi, attività danneggiate»

VALLEFOGLIA – Vallefoglia e Montelabbate, comuni in arancione rinforzato, i sindaci raccomandano massima attenzione.

Il sindaco della Città di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali, Daniela Ciaroni raccomandano «di continuare ad osservare scupolosamente le regole più volte ricordate riguardanti il distanziamento sociale, l’uso continuo della mascherina soprattutto nei luoghi chiusi, l’igienizzazione delle mani e di non fare assolutamente nessun genere di assembramento. Speriamo che questi siano gli ultimi sforzi da dover affrontare e di tornare quanto prima alla nostra vita quotidiana, lavoro, tempo libero e consuete abitudini che solo in questo anno di lockdown ci siamo resi conto quanto siano importanti e quanti ci manchino».

Nel ringraziare i cittadini di Vallefoglia per i sacrifici che ancora stanno affrontando e per il corretto comportamento che stanno osservando per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus, ricordano che è in pieno svolgimento la campagna di vaccinazione. «Invitiamo pertanto, continuano gli Amministratori, tutti i cittadini compresi nella fascia di età da 65 ai 69 anni a prenotarsi per il vaccino in quanto attualmente è l’unico mezzo che ci permetterà di sconfiggere questo terribile virus».

Cinzia Ferri sindaco di Montelabbate ricorda a tutti «il rispetto delle regole e l’ uso della mascherina, lavare spesso le mani e arieggiare gli ambienti. Il mio pensiero va a tutte le attività che subiscono danni, ormai da troppo tempo con questo tipo di decisione, speriamo che le cose migliorino».