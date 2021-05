Covid, tolte le tende da campo all’ospedale di Pesaro. Gnudi: «Abbiamo vinto? Ci siamo vicini»

PESARO – Tolte le tende da campo all’ospedale San Salvatore che gestivano gli accessi aumentati dal covid.

«Abbiamo vinto? – sottolinea in un post il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro Umberto Gnudi – Un paio di giorni fa abbiamo tolto le tende della Protezione Civile dal piazzale accanto al Pronto Soccorso di Pesaro. Vuol dire che abbiamo vinto? Che il Covid è sconfitto? Ancora no, il Covid c’è ancora e continua circolare, anche se meno a causa della stagione ormai quasi estiva. Ci siamo già passati un anno fa. Ma cosa c’è di diverso, di meravigliosamente diverso rispetto a un anno fa? Abbiamo il vaccino. Anzi tanti vaccini: se me l’avessero detto un anno fa, avrei detto: “Magari!” E funzionano. È un fatto, funzionano: noi sanitari siamo stati i primi ad essere vaccinati e i primi a vedere uno straordinario calo dei contagi e dei decessi.

Le tende da campo che erano montate al Pronto Soccorso di Pesaro

Quindi no, non abbiamo ancora vinto, ma ci siamo vicini: abbiamo rischiato l’eliminazione, ci siamo qualificati con fatica, abbiamo sofferto ai quarti e in semifinale, siamo andati sotto in finale e abbiamo recuperato, e ora siamo qui, al rigore decisivo». Poi l’appello: «Dipende solo da noi. Vacciniamoci. Facciamo tornare il cielo azzurro».