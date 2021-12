GRADARA – Boom di positivi al Covid-19 nella comunità di Gradara. A rendere nota la situazione è stata la stessa amministrazione gradarese che esorta la popolazione a vaccinarsi al più presto: «Oggi (ndr: 13 dicembre) abbiamo segnato un nuovo picco di contagi con 57 persone positive nella nostra Comunità. Si tratta di un numero molto alto in proporzione agli abitanti, circa 11 ogni 1000, probabilmente dovuto al fatto che Gradara è uno dei Comuni della Regione Marche con la più bassa percentuale di vaccinati nella popolazione over 12».

Gradara rientra nel cosiddetto triangolo nero della vaccinazioni: insieme a Tavullia e Gabicce la zona è maglia nera sul fronte vaccinazioni su scala regionale e ai vertici anche delle classifiche nazionali. Mediamente il rapporto di vaccinati si attesta intorno ai 9 ogni 1000 abitanti: nella zona in questione si supera di poco il 6, con un lieve rialzo in positivo a Gradara.



«Con fatica abbiamo superato quota 70 e ci siamo attestati al 71% contro una media nazionale che si aggira attorno al 85% – prosegue l’amministrazione -. Questo malgrado l’attivazione dell’Hub Vaccinale presso il palazzetto dello sport dove sabato 18 sarà in programma la terza ed ultima apertura di dicembre. Stiamo valutando di riattivarlo anche nel mese di gennaio per consentire ai tanti nostri concittadini di poter effettuare la terza dose vicino casa – e conclude -. L’appello che facciamo è rivolto a chi ancora non ha effettuato la prima dose di vaccino di farlo al più presto per contribuire ad interrompere questa nuova ondata di contagi».



Intanto alcuni comuni del pesarese, temendo un’impennata esponenziale in concomitanza delle feste, stanno già correndo ai ripari con stringenti ordinanze comunali: ne è un esempio Vallefoglia dove la mascherina è già obbligatoria anche all’aperto.

Nelle ultime 24 ore, su scala regionale, sono stati registrati 595 nuovi contagi da Coronavirus per un tasso di positività del 15,9%: 196 nella provincia di Ancona, 156 nella provincia di Pesaro-Urbino, 119 nella provincia di Macerata, 63 nella provincia di Ascoli Piceno, 40 nella provincia di Fermo e 21 fuori regione.