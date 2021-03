PESARO – Nonostante la zona rossa oramai perduri da diverso tempo, i contagi nella Provincia di Pesaro-Urbino non sembrano calare in maniera sostanziale.



Questo il quadro che emerge dai dati diffusi dall’Asur e dalla Regione in merito all’andamento pandemico. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 856, di cui 227 in Provincia di Pesaro-Urbino.



Ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus. (A questo link i dati della settimana precedente per un raffronto)

Acqualagna 54 38

Apecchio 27 22

Belforte all’Isauro 8 Inferiori a 5

Borgo Pace 7 5

Cagli PU 80 51

Cantiano 73 62

Carpegna 24 22

Cartoceto 109 62

Colli al Metauro 107 86

Fano 637 431

Fermignano 106 71

Fossombrone 62 42

Fratte Rosa Inferiori a 5 Inferiori a 5

Frontino Inferiori a 5 Inferiori a 5

Frontone 41 38

Gabicce Mare 82 48

Gradara 99 65

Isola del Piano 18 13

Lunano PU 8 5

Macerata Feltria 17 12

Mercatello sul Metauro 30 17

Mercatino Conca 9 Inferiori a 5

Mombaroccio 8 5

Mondavio 71 57

Mondolfo 172 103

Monte Cerignone 6 5

Monte Grimano Terme 56 32

Monte Porzio PU 45 29

Montecalvo in Foglia 35 17

Monteciccardo Inferiori a 5 0

Montecopiolo 19 18

Montefelcino 35 26

Montelabbate 68 37

Peglio PU 13 8

Pergola PU 41 30

Pesaro PU 1181 676

Petriano 32 22

Piandimeleto 31 21

Pietrarubbia 6 Inferiori a 5

Piobbico 44 25

San Costanzo 42 29

San Lorenzo in Campo 25 19

Sant’Angelo in Vado 84 54

Sant’Ippolito PU 6 5

Sassocorvaro Auditore 47 35

Sassofeltrio PU 28 16

Serra Sant’Abbondio 9 7

Tavoleto 13 8

Tavullia 113 63

Terre Roveresche 57 45

Urbania 127 93

Urbino 179 100

Vallefoglia 179 110