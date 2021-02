Giungono buone notizie in merito allo stato di salute del religioso ricoverato nel reparto di subintensiva all’ospedale San Salvatore di Pesaro

FANO – Giungono buone notizie in merito al bollettino medico del vescovo Armando Trasarti. Nelle ultime settimane la diocesi fanese aveva reso pubblica la positività del religioso. Dopo una video intervista in cui il religioso raccontava la sua quarantena e tranquillizzava i fedeli, è giunta la notizia del ricovero precauzionale nel reparto di subintensiva all’ospedale San Salvatore di Pesaro.

Nella mattinata del 22 febbraio è stato divulgato un nuovo dispaccio per rassicurare i tanti membri della diocesi che hanno vissuto le ultime giornate con il fiato sospeso e con la preoccupazione che il quadro clinico potesse aggravarsi.



«Il decorso clinico è decisamente favorevole – ha spiegato il dottor Gabriele Frausini – non necessita di supporto di ossigeno, la saturazione risulta normale in aria ambiente ed è assolutamente sereno e fiducioso. Il vescovo prosegue la terapia antivirale e la somministrazione di plasma iperimmune che dovrebbe completare mercoledì prossimo. Ricordiamo – ha concluso Frausini – che don Luca Santini è negativo al tampone e sta migliorando sempre di più».