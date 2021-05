PESARO URBINO – Migliora la curva pandemica nelle Marche che, nonostante una lieve crescita dell’indice Rt dell’ultima settimana, si confermano in zona gialla. Seppur in generale si riscontri un abbassamento sia dei contagi che delle persone in quarantena, non mancano i Comuni che vengono tenuti in stretta sorveglianza. Tra i monitorati, la città di Acqualagna, dove i casi sono passati dai 69 di lunedì a 72, mentre a Petriano sono saliti da 52 a 56 tra lunedì e il fine settimana.



Il diktat che guida l’operato della Regione è quello di intervenire chirurgicamente sui singoli Comuni dove il virus corre di più, evitando così di blindare intere province. Se l’Anconetano, dopo l’impennata di fine febbraio seguita alla diffusione della variante inglese, ha ora numeri da zona bianca, il Pesarese flette con più fatica e, anzi, registra una moderata crescita: nel primo caso, il tasso di positivi ogni 100mila abitanti è di 124,8, nel secondo 127,4.

Stazionaria la situazione a Fano dove i positivi sono pressoché gli stessi (uno meno rispetto la settimana precedente) ma si abbassano le persone in quarantena. A Pesaro sono diminuiti sia i casi di quarantena che i positivi. L’unico Comune covid-free si conferma Frontino.



A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto)



Acqualagna 109 66

Apecchio 57 11

Belforte all’Isauro PU 15/05/2021 Inferiori a 5 Inferiori a 5

Borgo Pace 5 0

Cagli 61 25

Cantiano 5 Inferiori a 5

Carpegna Inferiori a 5 Inferiori a 5

Cartoceto 52 17

Colli al Metauro 205 90

Fano 592 275

Fermignano 50 24

Fossombrone 132 58

Fratte Rosa 14 9

Frontino 0 0

Frontone 26 9

Gabicce Mare 53 14

Gradara 15 Inferiori a 5

Isola del Piano 6 Inferiori a 5

Lunano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Macerata Feltria 8 6

Mercatello sul Metauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Mercatino Conca 5 Inferiori a 5

Mombaroccio 9 Inferiori a 5

Mondavio 25 15

Mondolfo 96 46

Monte Cerignone 12 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 1 32 15

Monte Porzio 14 11

Montecalvo in Foglia 29 8

Montecopiolo Inferiori a 5 Inferiori a 5

Montefelcino 26 9

Montelabbate 52 30

Peglio 5 Inferiori a 5

Pergola 18 11

Pesaro 608 266

Petriano 128 54

Piandimeleto 9 Inferiori a 5

Pietrarubbia Inferiori a 5 Inferiori a 5

Piobbico 13 6

San Costanzo 31 13

San Lorenzo in Campo 19 11

Sant’Angelo in Vado 33 14

Sant’Ippolito 8 5

Sassocorvaro Auditore 50 11

Sassofeltrio 16 5

Serra Sant’Abbondio 7 Inferiori a 5

Tavoleto 8 Inferiori a 5

Tavullia 82 31

Terre Roveresche 38 19

Urbania 60 30

Urbino 142 54

Vallefoglia 140 62