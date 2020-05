Pesaro, Covid-19: ancora alta l’attenzione delle autorità. Due denunce per false dichiarazioni

Verificate complessivamente 3.517 persone e 1.187 attività commerciali: 56 le violazioni contestate in totale. Le forze dell’ordine raccomandano il rispetto delle regole

PESARO – Le autorità di Pesaro-Urbino non abbassano la guardia e continuano ad effettuare capillari controlli in tutta la Provincia anche in questa Fase 2 dell’emergenza Covid-19. A testimoniarlo il report divulgato dalla Prefettura provinciale riguardo le verifiche eseguite nell’ultimo weekend del 1° maggio e nella prima giornata di parziale apertura, il 4 maggio.

In questo lasso di tempo la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale hanno controllato 3.517 persone per verificare il rispetto del divieto di spostamento: sono state 55 le violazioni contestate, tra le quali due denunce per falsa attestazione o dichiarazione.

Nello stesso periodo sono finite sotto la lente d’ingrandimento anche le attività commerciali: ben 1.187 i controlli effettuati con un solo illecito.

Le attività di controllo continueranno ad essere effettuate anche durante il proseguo della cosiddetta “Fase 2”: le forze dell’ordine raccomandano, ancora una volta, il rispetto delle regole, unitamente al senso civico che ha contraddistinto fin d’ora i cittadini della provincia di Pesaro Urbino.