Si svolgeranno a Fano (ex Codma Via Tommaso Campanella) ed a Urbino nell'ufficio di Medicina Legale e del Lavoro in via Sasso 70

FANO – Il 16 gennaio a Fano ed Urbino, gli studenti delle superiori potranno sottoporsi gratuitamente agli screening gratuiti del coronavirus. L’esame, su base volontaria, è promosso dalla Regione Marche, su sollecitazione di Leonardo Ploschberger, presidente della consulta provinciale di Ancona.



«Un grande sforzo organizzativo da parte di Regione e Asur – ricorda la Regione – Lo screening ha l’obiettivo di proseguire l’anno scolastico appena ripartito in sicurezza. La Regione Marche ha accolto la richiesta per la nostra sicurezza e per scongiurare il ritorno alla Didattica a distanza, mi auguro che tutta la popolazione studentesca degli Istituti superiori possa cogliere questa opportunità e partecipare in modo compatto allo screening»”.

Ecco date, luoghi e orari. Per l’Area Vasta 1 per la giornata di domenica 16 gennaio: a Fano (ex Codma Via Tommaso Campanella, 1) dalle 8 alle 13, e a Urbino (Medicina Legale e del Lavoro in via Sasso 70) sempre dalle 8 alle 13.