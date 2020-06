Coronavirus, una pesarese riceve da Mattarella l’onorificenza di “Cavaliere al merito”

PESARO – Una pesarese tra i premiati dal presidente della Repubblica Mattarella. Nell’elenco dei cittadini che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito perché si sono distinti nella lotta all’emergenza al Coronavirus c’è Rosa Maria Lucchetti, cassiera all’Ipercoop Mirafiore di Pesaro, che ha lasciato una lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro.

Una lettera che aveva commosso la città e aveva fatto il giro del web. Ecco alcuni brani del testo.

«Dio non può essere ovunque, ecco perché ha creato voi del 118, io non sono altro che una cassiera che lavora all’Ipercoop Miralfiore. Anche io servo il pubblico, passo la tessera Coop, inizio con un buongiorno o buonasera e poi bip.bip.bip prodotti sul rullo, e non faccio corse perché il rullo trasporta la merce davanti a me.



Voi invece del 118 correte alla velocità della luce per cercare di non spegnere quella luce che Dio ci ha donato. Io cassiera sento il Bip del prodotto passato, voi invece siete Angeli perché la prima cosa che fate è ascoltare il Bip del cuore di ognuno di noi e, siete i primi a soccorrerci, siete la macchina più bella utile al prossimo.



lo cassiera posso dire dentro di me “ahah” fa che quel cliente non venga in cassa da me, perché un po ‘scontroso’, voi del 118 non dite o fate differenza. Per voi noi siamo tutti uguali e rischiate ogni giorno nel correre per salvarci.



Sono cassiera 20 ore settimanali, non ho granchè, ma ho un cuore grande, e il mio cuore mi dice di ringraziare voi per ciò che fate ogni giorno. È una carta regalo Coop, potete acquistare recandovi dove lavoro io ciò che desiderate e quando passate la carta sarà il mio abbraccio a tutti voi».