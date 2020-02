Coronavirus, scuole aperte e manifestazioni confermate a Pesaro. Ricci: «Sotto controllo»

PESARO – Coronavirus, situazione sotto controllo. Non risultano casi di persone che hanno contratto il virus. Stop alle gite scolastiche per precauzione ma scuole aperte il lunedì e manifestazioni confermate. Lo annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

«La situazione in città e nelle Marche è per il momento sotto controllo e non ci sono casi di Coronavirus. Le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro straordinario e la situazione è costantemente monitorata dal prefetto, dalla Regione e dai sindaci. Tutte le manifestazioni di domenica 23 febbraio sono confermate, a iniziare dal Carnevale del pomeriggio e dall’inaugurazione della “via dei Poeti dialettali” in via Castelfidardo. Ovviamente tutte le scuole domani saranno aperte. Seguiamo le indicazioni nel decalogo dell’Istituto superiore di sanità e non facciamoci prendere dal panico inutilmente. Vi terrò aggiornati costantemente» chiude Ricci.

Intanto è assalto a supermercati e farmacie per acquistare disinfettanti per le mani e mascherine. In molti punti vendita Amuchina e gel sono finiti o quasi.